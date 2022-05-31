Москвичей пригласили посетить лекторий "Здоровая Москва"

10 открытых лекций проведут на площадках "Здоровая Москва" врачи, диетологи, психологи и ученые. Об этом сообщают на официальном портале мэра Москвы.

Главные темы для обсуждения – стресс, забота о детях, здоровье после 40 лет и вредные привычки. Уже открыта бесплатная регистрация на первую лекцию. Она пройдет 5 июня в летнем кинотеатре парка "Музеон". На ней Денис Проценко и Алексей Свет обсудят, стоит ли обращаться к врачу при отсутствии каких-либо симптомов заболевания и как распознать тревожные сигналы организма. Принять участие может любой желающий. Можно посмотреть и онлайн-трансляцию.

Кроме того, 1 июня стартует бесплатный марафон "100 дней здоровья". Участникам выдадут рекомендации от московских врачей по темам здорового питания, ежедневной физической активности и психологического здоровья. Самым активным еженедельно будут вручать призы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

