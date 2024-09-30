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30 сентября, 17:30

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Четыре тематические зоны представлены на рынке "Москва – на волне"

Четыре тематические зоны представлены на рынке "Москва – на волне"

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В районе Митино открылся второй рыбный рынок под названием "Москва – на волне". Пространство разграничено на четыре тематических зоны: зону торговли, фуд-холл с ресторанами, зону открытой кухни и зону для мастер-классов. На площади свыше 4 тысяч квадратных метров представлены более 600 видов рыбы и морепродуктов от ведущих российских производителей и рыбодобытчиков.

Зона открытой кухни нового рынка вдвое больше, чем на рынке в Косине. Купленную на рынке продукцию можно приготовить на открытой кухне бесплатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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