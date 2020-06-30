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30 июня, 14:30

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Новости Московского транспорта

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"Активно развиваем сеть экспресс-маршрутов в городе. Они соединяют разные районы между собой, с центром города и ближайшими станциями рельсового каркаса, а благодаря выделенным полосам и минимальному количеству остановок заметно возрастает скорость автобусов. Недавно мы завершили формирование сети экспресс-маршрутов в ТиНАО, планируем и дальше запускать новые маршруты для удобства жителей", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В рамках пилотного проекта в городском прокате горожанам доступны 300 электроскутеров. Для аренды доступны легкие и маневренные транспортные средства, передвигаться на которых легко и безопасно. Они оснащены модулями, которые автоматически ограничивают скорость в зонах, где много пешеходов.

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