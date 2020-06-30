Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Москвичи проголосовали за создание первого в России круглогодичного парка на высоте на месте монорельса. Работы уже начались.

"Активно развиваем сеть экспресс-маршрутов в городе. Они соединяют разные районы между собой, с центром города и ближайшими станциями рельсового каркаса, а благодаря выделенным полосам и минимальному количеству остановок заметно возрастает скорость автобусов. Недавно мы завершили формирование сети экспресс-маршрутов в ТиНАО, планируем и дальше запускать новые маршруты для удобства жителей", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В рамках пилотного проекта в городском прокате горожанам доступны 300 электроскутеров. Для аренды доступны легкие и маневренные транспортные средства, передвигаться на которых легко и безопасно. Они оснащены модулями, которые автоматически ограничивают скорость в зонах, где много пешеходов.