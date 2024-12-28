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28 декабря, 07:30

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В Москве стартовал фестиваль ледяных скульптур

В Москве стартовал фестиваль ледяных скульптур

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В столичных парках и скверах появились ледяные скульптуры с интерактивными элементами и световыми инсталляциями. Фестиваль "Снег и лед в Москве" охватил 10 популярных мест отдыха, включая Чистопрудный бульвар, где представлены "замерзшие страницы" по мотивам известных сказок.

Посетители могут увидеть героев "Снежной королевы", "Щелкунчика", "Двенадцати месяцев" и "Морозко". Для создания арт-объектов в столицу доставили 600 тонн льда, а над воплощением задумок трудились более 30 мастеров из России, Белоруссии и Узбекистана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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