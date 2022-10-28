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Реконструкция путепровода в составе ТПУ "Шелепиха" завершена в Москве

Реконструкция путепровода в составе ТПУ "Шелепиха" завершена в Москве

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В Москве завершили реконструкцию автомобильного путепровода в составе ТПУ "Шелепиха". Он располагается над Шмитовским проездом.

Кроме автомобильных дорог, транспортный хаб включает в себя одноименную станцию Большой кольцевой линии метро и платформу Московского центрального кольца. Длина обновленного путепровода – около 50 метров.

Также отремонтировали прилегающие улицы, оборудовали ливневки и установили опоры освещения, благоустроили территорию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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