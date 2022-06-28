Новости последнего часа: городские службы сохранили режим повышенной готовности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заммэра города Петр Бирюков рассказал, что городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары.

Движение на улице Грина в Северном Бутове частично перекрыли из-за аварии, сообщили в столичном Дептрансе.

В департаменте также рассказали, что количество выделенных полос в Москве 30 июня достигнет 100.

