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28 марта, 07:15

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Движение транспорта ограничат в районе Лесной улицы

Движение транспорта ограничат в районе Лесной улицы

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В ночь на 29 марта в столице ограничат движение в районе Лесной улицы. С 23:00 до 01:30 будет временно запрещен проезд на двух участках дороги: от Новолесной до 1-й Тверской Ямской улиц и на пересечении улиц Лесная, 1-я Тверская-Ямская и площади Тверская Застава.

Ограничения не займут более пяти минут, они связаны с репетицией парада трамваев, который должен пройти в Москве 6 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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