Работу 25 бесплатных катков "Московских сезонов" продлили до 8 марта

Катки, расположенные на площадках "Московских сезонов" практически во всех округах столицы, продлили работу до 8 марта включительно. Самые крупные ледовые площадки расположены в Марьино, Коптево, Вешняках, Щукино и Теплом Стане.

На всех площадках работают пункты проката. В будние дни катки открыты с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00, сеансы необходимо бронировать заранее на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

