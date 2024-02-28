Музейно-выставочный центр "Коллекция" построят на территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве

Музейно-выставочный центр "Коллекция" в бывшей промзоне ЗИЛ планируют достроить в 2024 году. Так, в Москве появится новый арт-квартал. Его особенностью станет стеклянно-металлический куб с просторной террасой. Полторы тысячи гостей смогут отдыхать и любоваться панорамным видом района.

Проектировщики заранее предусмотрели, чтобы экспозиции в музейно-выставочном центре сменяли друг друга. Для этого готовят специальный подземный этаж с кладовой для экспонатов, где можно установить специальный температурный режим.

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