28 января, 12:00

Город

Москвичи могут посетить арт-павильон "Фабрика подарков" на Болотной площади

Москвичи могут посетить арт-павильон "Фабрика подарков" на Болотной площади

Патрули ЦОДД помогли водителям авто в Москве выбраться из снега

Телеканал Москва 24 снял проект о переезде по программе реновации

В Москве выпало 40% от нормы осадков

Архитектурную концепцию станции метро "Достоевская" утвердили в Москве

Верховный суд признал незаконным увольнение сотрудницы НИИ из-за снегопада

Собянин: Москва входит в тройку наиболее освещенных мегаполисов планеты

Аэропорт Внуково предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопада

Высота сугробов выросла на несколько сантиметров в Москве в ночь на 28 января

"Деньги 24": продажа снегоуборочной техники в Москве выросла на 700%

На Болотной площади в рамках проекта "Зима в Москве" работает крытый арт-павильон "Фабрика подарков". Здесь представлена продукция участников проекта "Сделано в Москве".

Гости могут посетить бесплатные мастер-классы для всей семьи, где научатся создавать елочные игрушки, расписывать пряники, изготавливать украшения из бисера и ароматы. Также в павильоне доступны каток и точки питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Зима в Москве
