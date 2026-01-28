Москвичи могут посетить арт-павильон "Фабрика подарков" на Болотной площади

На Болотной площади в рамках проекта "Зима в Москве" работает крытый арт-павильон "Фабрика подарков". Здесь представлена продукция участников проекта "Сделано в Москве".

Гости могут посетить бесплатные мастер-классы для всей семьи, где научатся создавать елочные игрушки, расписывать пряники, изготавливать украшения из бисера и ароматы. Также в павильоне доступны каток и точки питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.