28 января, 12:00Город
Москвичи могут посетить арт-павильон "Фабрика подарков" на Болотной площади
На Болотной площади в рамках проекта "Зима в Москве" работает крытый арт-павильон "Фабрика подарков". Здесь представлена продукция участников проекта "Сделано в Москве".
Гости могут посетить бесплатные мастер-классы для всей семьи, где научатся создавать елочные игрушки, расписывать пряники, изготавливать украшения из бисера и ароматы. Также в павильоне доступны каток и точки питания.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.