Коммунальные службы продолжили очищать улицы и дворы столицы от снега, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Особое внимание уделят пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Также очистят от снега и наледи крыши жилых домов. Все места проведения работ закрыты лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть внимательными и не заходить на эти территории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.