Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 09:45

Город

Благоустройство завершили возле станции БКЛ "Проспект Вернадского"

Благоустройство завершили возле станции БКЛ "Проспект Вернадского"

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных переходах на МКАД

"Утро": движение затруднено на Тульской эстакаде в Москве

Собянин рассказал о благоустроенных парках и новых арт-объектах ТиНАО

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство у станции "Воронцовская" БКЛ

"Мой район. Обратная связь": реконструкцию Дорожного пруда завершили в Южном Чертанове

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт бывшего доходного дома в ЦАО Москвы

У станции БКЛ "Проспект Вернадского" появилась новая пешеходная зона. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территории на улицах Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского и участка самого проспекта.

Теперь у местных жителей есть возможность быстро добраться от своих домов до станции подземки. А для тех, кто доезжает до метро на машине, сделали дополнительные парковочные места.

На финальном этапе благоустройства провели озеленение. Площадь нового газона составила девять тысяч квадратных метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика