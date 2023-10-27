Благоустройство завершили возле станции БКЛ "Проспект Вернадского"

У станции БКЛ "Проспект Вернадского" появилась новая пешеходная зона. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территории на улицах Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского и участка самого проспекта.

Теперь у местных жителей есть возможность быстро добраться от своих домов до станции подземки. А для тех, кто доезжает до метро на машине, сделали дополнительные парковочные места.

На финальном этапе благоустройства провели озеленение. Площадь нового газона составила девять тысяч квадратных метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.