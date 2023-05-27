Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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12:45

Культура

Реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро временно закрыли на ремонт

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Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27 и 28 мая

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Реконструкцию Центра театра и кино на Поварской улице обещают завершить в 2024 году. Перед специалистами стоит сложная задача – в историческое здание нужно внедрить технические новинки, которые в будущем выведут спектакли на новый уровень.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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