Реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Реконструкцию Центра театра и кино на Поварской улице обещают завершить в 2024 году. Перед специалистами стоит сложная задача – в историческое здание нужно внедрить технические новинки, которые в будущем выведут спектакли на новый уровень.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.