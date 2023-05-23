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Реставрацию усадьбы "Покровское-Стрешнево" завершат до конца года

Реставрацию усадьбы "Покровское-Стрешнево" завершат до конца года

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Масштабную реставрацию усадьбы "Покровское-Стрешнево" обещают завершить до конца 2023 года. За свою многовековую историю памятник архитектуры много раз менял владельцев и назначение, затем на долгие годы пришел в запустение.

Старинные фасады и интерьеры специалисты теперь восстанавливают буквально по крупицам, ориентируясь на архивные документы и фотографии. Как им это удается? И как в данный момент выглядит комплекс?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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