Реставрацию усадьбы "Покровское-Стрешнево" завершат до конца года

Масштабную реставрацию усадьбы "Покровское-Стрешнево" обещают завершить до конца 2023 года. За свою многовековую историю памятник архитектуры много раз менял владельцев и назначение, затем на долгие годы пришел в запустение.

Старинные фасады и интерьеры специалисты теперь восстанавливают буквально по крупицам, ориентируясь на архивные документы и фотографии. Как им это удается? И как в данный момент выглядит комплекс?

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