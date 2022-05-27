Москвичи и гости столицы смогут посетить фестиваль "Рыбная неделя" до 5 июня

В столице открылся гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". Москвичи и гости города могут его посетить до 5 июня.

Между Манежной площадью и площадью Революции будет работать рыбный рынок общей площадью 700 квадратных метров, где москвичам будет предложен широкий выбор охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбы, живые мидии, устрицы.

Кроме того, в ряде торговых точек будут проведены акции по продаже рыбной продукции, в ресторанах будет предложено тематическое меню. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.