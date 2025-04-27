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27 апреля, 09:30

Город

На юго-западе Москвы построят новое жилье по программе реновации

На юго-западе Москвы построят новое жилье по программе реновации

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В трех районах юго-запада столицы появится новое жилье для участников программы реновации. Для строительства задействуют четыре участка общей площадью почти три с половиной гектара.

Дома площадью 95 тысяч квадратных метров возведут в районах Коньково, Черемушки и Ясенево. На первых этажах разместят сервисные службы, магазины и кафе, а во дворах обустроят детские и спортивные площадки. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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