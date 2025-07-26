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26 июля, 11:30

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Вьетнамский фестиваль стартовал на Манежной площади в Москве

Вьетнамский фестиваль стартовал на Манежной площади в Москве

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На Манежной площади проходит фестиваль культуры Вьетнама, где можно посмотреть постановки кукольного театра на воде, попробовать угощения юго-восточной Азии, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах.

Тем временем в Измайловском парке стартовал заключительный день фестиваля "Гидрофлайфест 2025". В программе – соревнования и показательные выступления сразу в нескольких дисциплинах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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