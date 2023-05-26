Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Политика

Новости часа: свыше 350 домов капитально отремонтируют в ЦАО в 2023 году

Новости часа: свыше 350 домов капитально отремонтируют в ЦАО в 2023 году

Жителям столицы рассказали, где в городе можно отдохнуть у бассейна

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 8 баллов вечером 26 мая

"Актуальный репортаж": мастера отремонтируют часы на фасаде театра имени Образцова

Жителям столицы рассказали, где в Москве можно отдохнуть у бассейна

"Мой район. Обратная связь": Ледовый дворец "Крылатское" отремонтируют в Москве

"Мой район. Обратная связь": Лужнецкую и Воробьевскую набережные благоустроят в столице

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции Поклонная МЦД-4

"Мой район. Обратная связь": дом в стиле неоклассицизма отремонтируют в Лефортове

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство яблоневого сада на западе столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 350 многоквартирных домов приведут в порядок в ЦАО по программе капремонта в 2023 году. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Правительство России прорабатывает предложение Госдумы о запрете транзита фур из Польши. Об этом заявили в кабмине.

Фигуранты дела о мошенничестве с жильем семьи актера Алексея Баталова получили от четырех лет условно до пяти лет колонии. Об этом информирует суд.

Читайте также
городполитикасудыпроисшествиявидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика