Новости часа: свыше 350 домов капитально отремонтируют в ЦАО в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 350 многоквартирных домов приведут в порядок в ЦАО по программе капремонта в 2023 году. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Правительство России прорабатывает предложение Госдумы о запрете транзита фур из Польши. Об этом заявили в кабмине.

Фигуранты дела о мошенничестве с жильем семьи актера Алексея Баталова получили от четырех лет условно до пяти лет колонии. Об этом информирует суд.