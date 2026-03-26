Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 23:00

Город

Участник СВО Эдуард Шонов обсудил с волонтерами пути развития добровольческих инициатив

Представители волонтерских объединений, члены молодежных палат Восточного и Юго-Восточного округов, молодые парламентарии собрались 26 марта в Рязанском районе. С активистами встретился гвардии майор Вооруженных сил РФ, участник СВО, ветеран боевых действий, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Шонов.

В ходе обсуждения инициатив молодежи он предложил высадить аллею памяти героев СВО и расширить меры поддержки семей военнослужащих. Кроме того, он рассказал о своем проекте "Связь поколений", направленном на сохранение духовно-нравственных ценностей и восстановление памятников Великой Отечественной войны. Его планируется реализовать совместно с Российским военно-историческим обществом.

"Помощь фронту – это объединение многомиллионной страны, русский менталитет в действии. Важно поддерживать бойцов на всех этапах: от гуманитарных миссий до помощи их семьям. Сегодня мы видим, как молодежь готова включаться в эту работу. Наш долг – дать им для этого правильные инструменты и наставников. Уверен, совместными усилиями мы сохраним связь поколений и приумножим традиции взаимопомощи, которые всегда были сильной стороной нашего народа", – отметил Шонов.

Кроме того, он обсудил с участниками форума инициативу создания единого молодежного штаба для работы по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию и развитию добровольчества.
На форуме также представили фотовыставку "Донбасс глазами добровольца", а участники "Волонтерской роты Боевого Братства" показали полномасштабные макеты артефактов времен Великой Отечественной войны. Для гостей провели мастер-классы по тактической медицине и изготовлению маскировочных сетей.

О специфике работы в новых регионах рассказали представитель Центра молодежного парламентаризма Владимир Берко, руководитель окружного отделения ЮВАО "Молодой Гвардии" Елена Грачева и волонтер Иван Кочнев, участник 92-й гуманитарной миссии в Мариуполе. Опытом выездов в Курск и Курскую область поделился Алексей Канайкин, а руководитель "Комитета по сохранению памяти Героев подвига самопожертвования" Андрей Подгорный поднял вопрос о значимости поискового движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Екатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика