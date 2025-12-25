Кремлевская елка вошла в топ-10 самых высоких новогодних деревьев мира

Кремлевская елка вошла в топ-10 самых высоких новогодних деревьев в мире, заняв 7-е место в рейтинге. Высота столетней елки составила 26 метров.

Дерево стоит на Соборной площади. На елке развесили 2,5 тысячи различных игрушек в стиле морозных узоров и протянули 2,5 километра гирлянд.

В лидерах топа оказались искусственные елки. Например, на 1-м месте Бразилия с деревом высотой 57 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.