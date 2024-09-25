Второй рыбный рынок открылся в Москве. Сюда везут морепродукты из 13 морей и 3 океанов.

Это уже вторая подобная площадка после Косино-Ухтомского, но по площади рынок еще больше.

Посетителям помогут выбрать морепродукты и даже научат их готовить – на специальных мастер-классах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

