Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 21:00

Город

Второй рыбный рынок открылся в Москве

Второй рыбный рынок открылся в Москве

В Москве открылся второй рыбный рынок

Новости часа: в районе Южного порта появится 25 га зеленых территорий

Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка

Новости часа: более 6 тысяч москвичей приступят к переселению по реновации до конца

Собянин: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Новости часа: в районе Южного порта появится зеленая набережная без автомобилей

Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок

Новости часа: кластер "Ломоносов" занял ведущую роль в развитии импортозамещения

Второй рыбный рынок открылся в Москве. Сюда везут морепродукты из 13 морей и 3 океанов.

Это уже вторая подобная площадка после Косино-Ухтомского, но по площади рынок еще больше.

Посетителям помогут выбрать морепродукты и даже научат их готовить – на специальных мастер-классах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика