25 сентября, 21:00Город
Второй рыбный рынок открылся в Москве
Второй рыбный рынок открылся в Москве. Сюда везут морепродукты из 13 морей и 3 океанов.
Это уже вторая подобная площадка после Косино-Ухтомского, но по площади рынок еще больше.
Посетителям помогут выбрать морепродукты и даже научат их готовить – на специальных мастер-классах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Сергей Собянин сообщил об открытии второго в Москве рыбного рынка
- Сергей Собянин: в Митине открылся второй в Москве рыбный рынок