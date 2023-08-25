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Фотовыставка телеканала "Моя Планета" открылась на медиафасадах столицы

Фотовыставка телеканала "Моя Планета" открылась на медиафасадах столицы

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На столичных медиафасадах открылась фотовыставка телеканала "Моя Планета". В этом году в конкурсе "Моя Планета. Россия – коллекция впечатлений" участвовали 2,3 тысячи фотографий, из которых жюри выбрало 43 победителя. Их работы стали основой для выставки.

На фасадах можно увидеть снимки живописных мест, удивительных явлений природы и необычных животных в России. Выставка продлится до 22 сентября 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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