Фотовыставка телеканала "Моя Планета" открылась на медиафасадах столицы

На столичных медиафасадах открылась фотовыставка телеканала "Моя Планета". В этом году в конкурсе "Моя Планета. Россия – коллекция впечатлений" участвовали 2,3 тысячи фотографий, из которых жюри выбрало 43 победителя. Их работы стали основой для выставки.

На фасадах можно увидеть снимки живописных мест, удивительных явлений природы и необычных животных в России. Выставка продлится до 22 сентября 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.