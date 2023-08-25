В Москве успешно протестировали систему электронного голосования

В столице завершили тестирование системы дистанционного электронного голосования перед сентябрьскими выборами. В проверке приняли участие почти 430 тысяч москвичей – такую цифру публикует сайт мэра.

Как ранее уточнили в Общественном штабе, атак, а также сбоев и перегрузок системы во время теста не зафиксировали.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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