Москвичам напомнили о закрытии участка Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 26 по 28 августа для пассажиров будет закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На время ограничений станция "Петровско-Разумовская" станет конечной. Добраться до станций после нее можно будет, пересев на Московское центральное кольцо (МЦК) или наземный транспорт.

Для удобства горожан на закрытом участке в будни будут ходить 50 компенсационных автобусов, в выходные – 20. График работы транспорта установлен с 05:00 до 02:00.

Тем временем маршруты автобусов № 167, 170, 179, 215к, 563, 656, 672 и 763 продлят до "Петровско-Разумовской", а автобус М40к будет ходить до станции от Лобненской улицы. Все автобусы № 447 проследуют до Бескудниковского переулка на момент закрытия столичной линии метро. От переулка все пассажиры смогут добраться до ближайших станций метрополитена.

Как сообщалось ранее, закрытие участка вызвано подготовкой к запуску движения от "Селигерской" до "Физтеха". Сергей Собянин информировал, что ввод участка в эксплуатацию запланирован на текущий год. В конце июня строительная готовность участка составляла 60%.



"Мой район. Навигатор": 26–28 августа закроется участок Люблинско-Дмитровской линии метро