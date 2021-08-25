"Мегаполис технологий": электронные услуги

18:00
Цифровизация большинства сфер жизни и технологическое развитие привели к тому, что сегодня город фактически подстраивается под жителя. В Москве активно работает комплексная цифровая экосистема, позволяющая быстрее решать повседневные вопросы.
Москвичи – одни из самых продвинутых пользователей цифровых сервисов в мире. Более 90% горожан пользуются интернетом, 72% из которых активно применяют разнообразные онлайн-возможности: от доставки еды и вызова такси до получения услуг образования, телемедицины, городских услуг и сервисов. На портале mos.ru их уже более 380.
Половина из доступных на портале услуг – социальной направленности. Они обеспечивают повседневную жизнь москвичей: прикрепление к поликлиникам и запись к врачу, запись детей в детский сад и первый класс, оформление выплат в связи с рождением ребенка, просмотр электронного дневника и электронной медицинской карты.
Кроме того, горожане могут оплатить коммунальные счета, проверить и оплатить автомобильные штрафы, подать заявление на назначение социальных выплат, получение льгот, субсидий и многое другое. Из представленных на портале услуг и сервисов более 200 доступно и бизнесу.
Цифровая экосистема помогает горожанам активно участвовать в жизни столицы. Москвичи могут принимать важные решения – от бытовых задач до общегородских вопросов. В этом помогают проекты "Электронный дом", "Наш город", "Активный гражданин" и краудсорсинговая платформа правительства Москвы "Город идей".
В Москве действует более 20,2 тысячи точек бесплатного Wi-Fi, кроме того, на 99,7% городской территории доступен мобильный интернет. Воспользоваться сервисами могут жители любого района, в том числе благодаря городским мобильным приложениям "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".
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