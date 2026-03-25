Москва заменит более 5,5 тыс лифтов по программе капремонта в 2026 году

В Москве по программе капитального ремонта в этом году заменят более 5,5 тысячи лифтов в почти 1,6 тысячи домов. За последние 15 лет по программе капремонта в городе уже заменили свыше 50 тысяч лифтов, только в прошлом году установили почти 4,5 тысячи новых кабин.

Лифты производят на Щербинском заводе, который в прошлом году завершил масштабную модернизацию и теперь может выпускать до 15 тысяч подъемников в год. По контракту с городом завод поставит более 22,7 тысячи единиц оборудования до 2030 года. Новые лифты отличаются расширенным дверным проемом с 650 до 700 миллиметров.

