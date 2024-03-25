Меры безопасности усилили в парке развлечений "Остров Мечты" и концертном зале "Москва"

Парк развлечений "Остров Мечты" и концертный зал "Москва" возобновили работу с учетом усиления мер безопасности. Кроме того, театр Олега Табакова принял решение перечислить выручку от спектакля, который пройдет 25 марта, в фонд помощи пострадавшим.

Тем временем в Москве наградили 15-летнего школьника Ислама Халилова, который во время теракта 22 марта вывел из "Крокус Сити Холла" более сотни людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.