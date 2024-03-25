Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 13:45

Город

Меры безопасности усилили в парке развлечений "Остров Мечты" и концертном зале "Москва"

Меры безопасности усилили в парке развлечений "Остров Мечты" и концертном зале "Москва"

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Парк развлечений "Остров Мечты" и концертный зал "Москва" возобновили работу с учетом усиления мер безопасности. Кроме того, театр Олега Табакова принял решение перечислить выручку от спектакля, который пройдет 25 марта, в фонд помощи пострадавшим.

Тем временем в Москве наградили 15-летнего школьника Ислама Халилова, который во время теракта 22 марта вывел из "Крокус Сити Холла" более сотни людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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