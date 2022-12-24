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На Воробьевых горах открыли историческую эскалаторную галерею

На Воробьевых горах открыли историческую эскалаторную галерею

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На Воробьевых горах после масштабной реконструкции здесь открыли легендарную эскалаторную галерею. Момент поистине долгожданный – все механизмы вновь заработали спустя 40 лет.

Перед строителями и архитекторами стояла сложная задача – конструкцию нужно было модернизировать, при этом сохранить исторический облик объекта. Об этом рассказал заммэра, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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