На Воробьевых горах открыли историческую эскалаторную галерею

На Воробьевых горах после масштабной реконструкции здесь открыли легендарную эскалаторную галерею. Момент поистине долгожданный – все механизмы вновь заработали спустя 40 лет.

Перед строителями и архитекторами стояла сложная задача – конструкцию нужно было модернизировать, при этом сохранить исторический облик объекта. Об этом рассказал заммэра, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.