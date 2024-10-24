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24 октября, 19:45

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В Москве активно развивается массовый спорт

В Москве активно развивается массовый спорт

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В Москве активно развивается массовый спорт, уже шесть миллионов жителей столицы регулярно занимаются физическими упражнениями. Городские власти создают для этого необходимую инфраструктуру, включая строительство более 10 тысяч плоскостных сооружений и двух сотен крупных спортивных объектов.

В Печатниках, где раньше была стихийная свалка, теперь обустроено 22 гектара для активного и экстремального отдыха. С 2010 года количество москвичей, занимающихся спортом, выросло втрое – с двух миллионов до шести. Недавно были открыты Центр фигурного катания Этери Тутберидзе, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и другие знаковые объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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