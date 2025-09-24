Форма поиска по сайту

24 сентября, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 сентября

Открытие выставки "Супер Тойс. Искусство внутри" прошло в столичном ДК "Кристалл"

Новости Москвы: на юго-востоке столицы запустили движение по Проектируемому проезду № 57

ДТП произошло на Щелковском шоссе в Москве

Холодная погода задержится в Москве до конца недели

"Новости дня": новый Центр женского здоровья откроется на улице Медиков в Москве

"Торги Москвы": подготовка кадров в системе торгов и закупок

Собянин объявил об открытии новой дороги в районе Текстильщики

Новости социального блока Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

В столице появились еще два центра женского здоровья. Теперь в Москве их 13. Новые клиники заработали при больницах имени Вересаева и Юдина. В них все оборудовано для удобства медиков и комфорта пациенток.

24 сентября стало самым холодным днем с начала осени. Но это не предел – 25 сентября на улице будет еще свежее. Синоптики обещают не выше 10 градусов.

Временами в столице продолжат идти дожди. На фоне понижения температуры растет атмосферное давление. Но серьезных отклонений от нормы не ожидается.

