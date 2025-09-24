Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 сентября

В столице появились еще два центра женского здоровья. Теперь в Москве их 13. Новые клиники заработали при больницах имени Вересаева и Юдина. В них все оборудовано для удобства медиков и комфорта пациенток.



24 сентября стало самым холодным днем с начала осени. Но это не предел – 25 сентября на улице будет еще свежее. Синоптики обещают не выше 10 градусов.

Временами в столице продолжат идти дожди. На фоне понижения температуры растет атмосферное давление. Но серьезных отклонений от нормы не ожидается.

