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24 августа, 23:30

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Музыкальный фестиваль "Солома" прошел в Москве

Музыкальный фестиваль "Солома" прошел в Москве

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Ежегодный музыкальный фестиваль "Солома" проходит в столице

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Музыкальный фестиваль "Солома" прошел в столице. Его провели уже в девятый раз.

Так, гости фестиваля в саду "Эрмитаж" получили возможность услышать еще больше современной музыки и познакомиться с молодыми и талантливыми исполнителями. Весь день на двух сценах звучал микс из композиций новых и уже знакомых артистов, которые выступали вживую.

Кроме того, для посетителей провели разнообразные мастер-классы и активности. Например, любители домашних джунглей менялись растениями и слушали советы экспертов проекта "Зеленый своп".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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