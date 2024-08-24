24 августа, 23:30Город
Музыкальный фестиваль "Солома" прошел в Москве
Музыкальный фестиваль "Солома" прошел в столице. Его провели уже в девятый раз.
Так, гости фестиваля в саду "Эрмитаж" получили возможность услышать еще больше современной музыки и познакомиться с молодыми и талантливыми исполнителями. Весь день на двух сценах звучал микс из композиций новых и уже знакомых артистов, которые выступали вживую.
Кроме того, для посетителей провели разнообразные мастер-классы и активности. Например, любители домашних джунглей менялись растениями и слушали советы экспертов проекта "Зеленый своп".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.