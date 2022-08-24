В Москве вновь ожидаются концентрации вредных веществ в воздухе – Мосэкомониторинг

В Москве вечером 24 августа и в ночь на 25 августа ожидают концентрации вредных веществ в воздухе, которые, возможно, не рассеются до утра из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает Мосэкомониторинг.

Соответствующие предупреждения направили предприятиям. В этот период необходимо кратковременно сократить выбросы загрязняющих веществ, чтобы не допускать высокого уровня загрязнения.

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