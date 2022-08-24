В Москве промоют фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к промывке фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"С помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства бригада из пяти человек очищает чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации сооружения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Годы войны" является одним из самых больших фонтанов Москвы, в котором одновременно циркулирует 15 тысяч кубических метров воды. Общее количество струй составляет 225, что соответствует числу недель, в течение которых длилась Великая Отечественная война.

Полная промывка комплекса займет несколько дней.

Ранее сообщалось, что специалисты промыли Каскадный фонтан "Купальщица" в Нескучном саду. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты ГБУ "Гормост" тщательно очистили скульптуры фонтана, сход-каскад, балясины и прилегающие гранитные лестницы.

На промывку фонтана потребовалось почти шесть часов.