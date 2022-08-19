Патриарший мост промыли в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столице специалисты промыли Патриарший мост ко Дню города, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

Уточняется, что на промывку сооружения ушло около трех часов.

"Бригада из трех специалистов ГБУ "Гормост" с помощью моющих средств и аппаратов высокого давления промыла чугунное перильное ограждение, гранитное мощение моста, лестничные сходы и основание конструкции", – говорится в сообщении.

Патриарший мост соединяет Берсеневскую и Пречистенскую набережные. С него открывается вид на Кремль, Болотный остров, памятник Петру I и храм Христа Спасителя.

В столице ведется активная подготовка ко Дню города, который в этом году отмечается 10 и 11 сентября.

Ранее сообщалось, что специалисты промыли Каскадный фонтан "Купальщица" в Нескучном саду. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты ГБУ "Гормост" тщательно очистили скульптуры фонтана, сход-каскад, балясины и прилегающие гранитные лестницы.

На промывку фонтана потребовалось почти шесть часов.

