В Москве промыли фонтанный комплекс на Манежной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице специалисты промыли фонтанный комплекс на Манежной площади ко Дню города, сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"Тщательно очистили специальным шампунем гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Здесь – дед с золотой рыбкой, медведь и волк, лисица и журавль, Царевна Лебедь, Аленушка на камне, Иван-царевич с Царевной-лягушкой, утка с утятами, русалочка", – говорится в сообщении.

Уточняется, что также специалисты промыли скульптуры коней, которые символизируют времена года, и фонтан "Часы мира".

Ранее сообщалось, что специалисты промыли каскадный фонтан "Купальщица" в Нескучном саду. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты ГБУ "Гормост" тщательно очистили скульптуры фонтана, сход-каскад, балясины и прилегающие гранитные лестницы.

На промывку фонтана потребовалось почти шесть часов.

