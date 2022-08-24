"Это наш город": в Москву прибыли участники фестиваля "Спасская башня"

В Москве встречают участников международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он пройдет с 26 августа по 4 сентября. Мероприятие объединит коллективы из разных стран. Уже прилетели гости из Индии, а также марширующий оркестр из Таиланда.

Открытие пройдет на Красной площади. В этом году у фестиваля появилась новая площадка на ВДНХ, где гости увидят конные представления.