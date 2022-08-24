Смог в столичном регионе рассеется к 26 августа, так посчитали в Гидрометцентре. Специалисты заявили, что ветер сменит направление и дым от рязанских пожаров не сможет добраться до Москвы.

При этом из-за экстремальной жары под особым контролем находятся подмосковные торфяники – их регулярно стали проверять специалисты. Высок ли риск, что они загорятся? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.