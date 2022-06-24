Трафик на столичных дорогах оценили в 4 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла. Произошло ДТП трех автомобилей во второй и третьей полосе на шоссе Энтузиастов по направлению в центр, перед пересечением с Авиамоторным проездом. Движение затруднено на 3,5 километра, так как свободной для проезда осталась только одна полоса.

Общая длина заторов в городе составила 134 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.