Технологию "умный снос" применяют в Москве при реновации

В Москве с помощью технологии "умный снос" демонтируют жилые дома, подпавшие под программу реновации. Технология позволяет разбирать здания с минимальными неудобствами для окружающих. Большая часть строительных отходов идет на переработку.

В 2025 году с помощью "умного сноса" в столице демонтировали почти 280 домов. Гидравлическая пушка используется для подавления пыли во время демонтажа. Средняя продолжительность сноса составляет около 30 дней. При наличии транзитных сетей срок может увеличиться до 2–3 месяцев.

