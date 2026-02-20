"Мой район. Место встречи": район Коптево с Борисом Галкиным

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" заслуженный артист России Борис Галкин отправится в район Коптево. Вместе с гостями из кадетской школы старшеклассников Первого Московского кадетского корпуса он узнает о героических страницах района.

Зрителям расскажут о том, чем живут сегодня московские кадеты. Также в программе покажут Московские ярмарки и поспорят о вкусах разных сортов сыра. Кроме того, ведущие пройдут маршрутами архитектурных экскурсий от фонда капитального ремонта Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".