График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": район Коптево с Борисом Галкиным

"Мой район. Место встречи": район Коптево с Борисом Галкиным

"Сити": арт-пространство Futurione на ВДНХ

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 февраля

"Газель" загорелась возле станции метро "Каширская"

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 20 февраля

Оттепель продлится в Московском регионе несколько дней

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 77% 20 февраля

Похолодание ожидается после оттепели в Москве в конце февраля

Оттепель придет в Московский регион 23 февраля

Москвичам напомнили о штрафах за нарушение правил парковки во дворах города

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" заслуженный артист России Борис Галкин отправится в район Коптево. Вместе с гостями из кадетской школы старшеклассников Первого Московского кадетского корпуса он узнает о героических страницах района.

Зрителям расскажут о том, чем живут сегодня московские кадеты. Также в программе покажут Московские ярмарки и поспорят о вкусах разных сортов сыра. Кроме того, ведущие пройдут маршрутами архитектурных экскурсий от фонда капитального ремонта Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика