Список принимаемых на утилизацию предметов расширили в сервисе "Вывоз ненужных вещей". Теперь в перечне есть старые пианино, деревянные двери и макулатура весом до 300 килограммов.

В макулатуру входят бумага, картон. Специалисты примут тетради, блокноты и открытки. Вывоз большинства вещей – бесплатный.

Кроме того, на переработку уже поступило более 900 тонн утилизированных металлических изделий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.