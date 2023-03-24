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Список принимаемых на утилизацию предметов расширили в сервисе "Вывоз ненужных вещей"

Список принимаемых на утилизацию предметов расширили в сервисе "Вывоз ненужных вещей"

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Список принимаемых на утилизацию предметов расширили в сервисе "Вывоз ненужных вещей". Теперь в перечне есть старые пианино, деревянные двери и макулатура весом до 300 килограммов.

В макулатуру входят бумага, картон. Специалисты примут тетради, блокноты и открытки. Вывоз большинства вещей – бесплатный.

Кроме того, на переработку уже поступило более 900 тонн утилизированных металлических изделий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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