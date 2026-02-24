Посетить фестиваль "Китайский Новый год в Москве" можно до 1 марта

До конца фестиваля "Китайский Новый год в Москве" осталось несколько дней. До 1 марта у москвичей и гостей столицы есть возможность посетить красочно украшенные площадки, посмотреть театрализованные представления, сделать яркие фото на фоне фонариков, иероглифов, символа этого года – Красной Огненной Лошади.

Ждут гостей также в арт-павильоне "Фабрика подарков". Там в уютной обстановке можно вкусно поесть и с пользой провести время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.