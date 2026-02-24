Форма поиска по сайту

24 февраля, 14:00

Город

Посетить фестиваль "Китайский Новый год в Москве" можно до 1 марта

Число электрокаров увеличилось в Москве в 150 раз с 2015 года

Сотрудники СК провели осмотр на месте взрыва на площади Савеловского вокзала

Снегопад продолжится в Москве 25 февраля

Гостям арт-павильона "Фабрика подарков" расскажут о традициях Китая

Рекорд по высоте снежного покрова в Москве может обновиться 24 февраля

Количество электрокаров в столице может вырасти в 8 раз к 2030 году

Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться метро из-за непогоды

Следователи установят личность мужчины, который устроил взрыв у Савеловского вокзала

"Сити": выставка "Матисс и Пикассо. Цвет и форма" в Новой Третьяковке

До конца фестиваля "Китайский Новый год в Москве" осталось несколько дней. До 1 марта у москвичей и гостей столицы есть возможность посетить красочно украшенные площадки, посмотреть театрализованные представления, сделать яркие фото на фоне фонариков, иероглифов, символа этого года – Красной Огненной Лошади.

Ждут гостей также в арт-павильоне "Фабрика подарков". Там в уютной обстановке можно вкусно поесть и с пользой провести время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

