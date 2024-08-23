Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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Новости

Новости

23 августа, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 августа

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Панде Катюше исполнится один год 24 августа

Товары будущего выставили на продажу на маркете "Сделано в Москве" на Болотной площади

Парящий мост в "Зарядье" закрыли для посещения 23 августа

Новости часа: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Победителей конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы" наградят 23 августа

Новости часа: еще 10 электросудов поступят на службу в Москве в 2025 году

Арт-павильоны подготовили на Болотной площади в рамках форума "Москва 2030"

Тысячи посетителей побывали на маркете будущего в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 23 августа.

Фестиваль "Спасская башня" открывается в Москве. На нем впервые выступит оркестр военно-воздушных сил ЮАР, а также приглашен первый женский оркестр Африки "Амазонки Гвинеи".

Дожди надвигаются на Москву, в некоторых районах уже пошли осадки. Кроме того, возможны грозы. На следующей неделе в столицу вернется летняя погода, будет плюс 27 градусов.

30 тысяч жителей ТиНАО скоро получат метро в пешей доступности, там сейчас готовят к открытию станцию "Потапово". Из-за подготовки с завтрашнего дня от "Саларьева" до "Новомосковской" не будут ходить поезда.

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