Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 23 августа.

Фестиваль "Спасская башня" открывается в Москве. На нем впервые выступит оркестр военно-воздушных сил ЮАР, а также приглашен первый женский оркестр Африки "Амазонки Гвинеи".

Дожди надвигаются на Москву, в некоторых районах уже пошли осадки. Кроме того, возможны грозы. На следующей неделе в столицу вернется летняя погода, будет плюс 27 градусов.

30 тысяч жителей ТиНАО скоро получат метро в пешей доступности, там сейчас готовят к открытию станцию "Потапово". Из-за подготовки с завтрашнего дня от "Саларьева" до "Новомосковской" не будут ходить поезда.