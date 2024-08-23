Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 15:30

Город

Арт-павильоны подготовили на Болотной площади в рамках форума "Москва 2030"

Арт-павильоны подготовили на Болотной площади в рамках форума "Москва 2030"

Тысячи посетителей побывали на маркете будущего в Москве

Магазины будущего показали на форуме-фестивале "Москва 2030"

Подземный паркинг затопило в ЖК на Хорошёвском шоссе из-за коммунальной аварии

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Специальную программу подготовили на столичном фестивале "Солома"

Специалисты отреставрировали барельефы в павильоне № 8 на ВДНХ

Собянин: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

В ЦОДД предупредили о высокой загруженности столичных дорог с 28 по 30 августа

Москвичи смогут подобрать себе образ на форуме-фестивале "Москва 2030"

Магазины будущего и арт-павильоны можно увидеть на площадке форума-фестиваля "Москва 2030. Территория будущего", расположенной на Болотной площади. Там любой желающий может подобрать себе стильный образ, при этом не примеряя одежду.

Кроме того, большая программа с мастер-классами есть на всех площадках форума. Так, в "Музеоне" можно пойти на занятие по реставрации картин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоЕвгений ДукоВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика