Арт-павильоны подготовили на Болотной площади в рамках форума "Москва 2030"

Магазины будущего и арт-павильоны можно увидеть на площадке форума-фестиваля "Москва 2030. Территория будущего", расположенной на Болотной площади. Там любой желающий может подобрать себе стильный образ, при этом не примеряя одежду.

Кроме того, большая программа с мастер-классами есть на всех площадках форума. Так, в "Музеоне" можно пойти на занятие по реставрации картин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

