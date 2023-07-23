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В северном округе Москвы передали под заселение 33 новостройки

В северном округе Москвы передали под заселение 33 новостройки

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В северном округе столицы передали под заселение уже 33 новостройки, которые возвели по программе реновации. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

В каждом доме предусмотрено все для комфортной жизни горожан. На первых этажах запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе. Большая часть этих площадей уже используется. Всего на территории северного округа на этапе проектирования и строительства находятся еще около 60 объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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