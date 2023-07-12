Левкин: около 220 человек начнут переезд в новостройку реновации в Лефортово до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 220 жителей района Лефортово до конца года начнут переезд в новостройку по программе реновации на Шепелюгинской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Сейчас новый дом сдан в эксплуатацию, ведется подготовка квартир к передаче под заселение. Планируется, что жители начнут переезд уже в этом году", – рассказал глава ведомства Сергей Левкин.

Отмечается, что это третий в районе дом, введенный в эксплуатацию в рамках реновации жилищного фонда. Он рассчитан на 102 квартиры, из которых 47 – однокомнатные, еще 32 – двухкомнатные. Также в доме есть две пятикомнатные квартиры.

В новостройке предусмотрели подземную парковку на 40 мест. При этом дом окружен развитой транспортной инфраструктурой, в частности, поблизости расположена остановка наземного транспорта, а в 20 минутах ходьбы – станции "Авиамоторная" Калининской и Большой кольцевой линий метро.

Кроме того, добавил Левкин, новый дом расположен в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой. Так, например, рядом находятся школа и крупный торговый центр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что до конца июля 2023 года в Новогирееве достроят первый в этом районе дом по программе реновации. Он рассчитан на 200 квартир. В него переедут жители двух соседних пятиэтажек.

