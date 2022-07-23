В районе метро "Пражская" пешеходы проложили путь через проезжую часть

В районе метро "Пражская" пешеходы проложили путь прямо через проезжую часть. Они перебегают дорогу в неположенном месте, рискуя попасть в аварию. Что грозит нарушителям и как их будут заставлять соблюдать правила – в сюжете телеканала Москва 24.