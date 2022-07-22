В Москве отремонтируют 1,7 тыс трансформаторных и распределительных подстанций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице отремонтируют 1,7 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, городские службы постоянно проводят мероприятия по повышению надежности и эффективности энергоснабжения предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.

"Огромное энергетическое хозяйство столицы требует постоянного внимания, контроля состояния ключевых объектов и оборудования. В этом году проведем текущий ремонт 1,7 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций, работы на почти 250 таких объектах уже завершены", – сказал заммэра.

Он пояснил, что в ходе работ специалисты ремонтируют силовые трансформаторы, проверяют и ремонтируют коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы, приводят в порядок изоляции и контактные соединения, при необходимости красят металлоконструкции.

Основные работы планируется завершить до зимы.

Ранее в столице обновили около 16 миллионов квадратных метров асфальта в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. Так, были завершены работы на 310 объектах, в том числе Рязанском проспекте, улицах Таганской и Народного Ополчения, проспекте Мира, ряде участков Бульварного кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД.

