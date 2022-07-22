Участок бывшей промзоны Тушино реорганизуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок бывшей промышленной зоны Тушино площадью 46 гектаров реорганизуют в рамках проекта "Индустриальные кварталы", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что участок расположен между станциями метро "Тушинская" и "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии метро.

"Вложения в реорганизацию участка бывшей промзоны превысят 134 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы составит 2,6 миллиарда рублей в текущих ценах. Благодаря реализации проекта в Москве появится свыше шести тысяч новых рабочих мест", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, в настоящее время на территории Тушино располагаются склады и автосервисы, полуразрушенные постройки, которые используют не по назначению.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что там планируют возвести 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 350 тысяч "квадратов" займет общественная застройка. Там появится школа и четыре детских сада.

"Также инвестор построит семейный центр спорта, развития и развлечений площадью не менее 20 тысяч квадратных метров и физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, возведут 750 тысяч квадратных метров современного жилья", – отметил Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

