Пропускная способность клеверной развязки МКАД увеличится на 30% после реконструкции

На МКАД реконструируют клеверные развязки. После окончания работ их пропускная способность должна увеличиться на 30%. Проблемных участков в городе осталось немного.

На пересечении с Осташковским шоссе первую очередь реконструированного путепровода уже открыли. Он улучшит транспортную ситуацию для полутора миллионов жителей Москвы и области. А в районе Липецкой улицы все готово на четверть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.